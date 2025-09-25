Inscription
#Album jeunesse

Etoiles et planètes

Robin Kerrod, Giles Sparrow, Juliette Blanchot

ActuaLitté
Partez à la découverte de l'Univers et des nombreux objets célestes qui le composent. Où sommes-nous dans l'Univers ? Qu'est-ce qu'une exoplanète ? Quelles sont les phases de la vie d'une étoile ? Comment connaissons-nous les galaxies lointaines ? Apprenez tout ce que l'on sait aujourd'hui sur les étoiles et les planètes grâce à ce panorama complet intégrant les dernières découvertes de l'observation spatiale.

Chez Editions Gallimard

Auteur

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Les yeux de la découverte

Etoiles et planètes

Paru le 25/09/2025

72 pages

Editions Gallimard

13,90 €

9782075215978
