Etoiles et planètes

Partez à la découverte de l'Univers et des nombreux objets célestes qui le composent. Où sommes-nous dans l'Univers ? Qu'est-ce qu'une exoplanète ? Quelles sont les phases de la vie d'une étoile ? Comment connaissons-nous les galaxies lointaines ? Apprenez tout ce que l'on sait aujourd'hui sur les étoiles et les planètes grâce à ce panorama complet intégrant les dernières découvertes de l'observation spatiale.