Patrimoines sacrés, patrimoines vivants

Collectifs, L'Epure

ActuaLitté
Pour son numéro anniversaire, 20 ans après sa création, la revue Patrimoines propose deux dossiers. I. Patrimoine sacré, patrimoine vivant Ouvres religieuses, monuments historiques, restes humains, objets hybrides, ou sites naturels préservés et exposés au public, le patrimoine sacré, parfois toujours porteur d'un pouvoir symbolique fort est exposé à un public profane. Dans différentes aires culturelles, les objets sacrés protégés et parfois exposés sont entourés de précautions particulières qui doivent permettre leur préservation, la transmission de cultures et leur usage rituel. Ce patrimoine singulier porte des enjeux sensibles, intimes et politiques forts. Les professionnels du patrimoine s'interrogent sur la manière d'en restituer le sens et les usages rituels ou religieux dans leurs institutions, tout en valorisant leur valeur artistique et patrimoniale. Ces interpénétrations entre les différents systèmes de valeurs sont au coeur des réflexions que nous proposons. Dans ce dossier, nous nous interrogerons sur la nature des objets sacrés conservés dans les institutions patrimoniales et la manière dont les institutions traitent ces objets vivants et sensibles, arrachés à leur contexte d'usage et parfois réactivés pour des usages ponctuels. II. A qui appartient le patrimoine ? Propriété de l'Etat, de collectivités ou d'acteurs privés, le patrimoine est soumis à une diversité de droits qui encadrent sa préservation, sa gestion et son accessibilité. Mais au-delà de ce droit de propriété, le patrimoine est aussi et surtout un bien commun, conservé au bénéfice d'une société et porteur d'enjeux politiques, sociaux et identitaires.

Par Collectifs, L'Epure
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Collectifs, L'Epure

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Histoire de l'art

Patrimoines sacrés, patrimoines vivants

Collectifs, L'Epure

Paru le 25/09/2025

208 pages

Editions Gallimard

30,00 €

9782073122674
© Notice établie par ORB
