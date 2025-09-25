Inscription
Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
Correspondances : le temps retrouvé ?

Gallimard, Collectifs

Editorial : Olivia Gesbert, Lisez le monde avec ceux qui l'écrivent ! Les voix du roman : Anne Serre, Le songe et l'expérience (entretien) Correspondances : le temps retrouvé ? : Pascal Fouché, Une "mauvaise affaire". Marcel Proust et Gaston Calmann-Lévy Alban Cerisier, Il y a de la joie. Jacques Rivière à Marcel Proust Nathacha Appanah, La petite métamorphose des mots. Lettre de mon traducteur Mohamed El Khatib, Lettre au père Joffrine Donnadieu, A nos nuits passées. Lettre à Blanche DuBois Hélène Dorion, La Table des marées. Lettres à Marie-Claire Blais Akira Mizubayashi, Fragments d'une correspondance d'outre-tombe. Lettre à Arimasa Mori Philippe Manevy - Etienne Kern, Alors, continuons ? Correspondance entre amis Guéorgui Gospodinov, Lettres à Gaustine Idées : Isabella Hammad, Ce qui devait être dit. Lire en temps de guerre Ouverture : Jakuta Alikavazovic, Le monde et ses miroirs La fiction : Paul Greveillac, Paris-Kiev

Genre

Revues

Paru le 25/09/2025

144 pages

20,00 €

9782073117960
