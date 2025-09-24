Conan le Cimmérien et Bêlit, la reine pirate de la Côte Noire, vivaient dans la décadence et la débauche lorsqu'ils attirèrent l'attention des voleurs et des serviteurs du Dieu Serpent ! Après la mort de Bêlit, Conan se lance dans un périple à travers les jungles des royaumes du sud, mais le chagrin n'a guère de place : un chasseur implacable le traque ! Qui est ce mystérieux ennemi et quel lien entretient-il avec le passé de Conan ? Un nouvel album inédit de la plus récente série Conan le Barbare, toujours soutenue par la même équipe créative : Jim Zub au scénario et Doug Braithwaite aux dessins. Ces nouveaux comics ont pleinement satisfait les attentes des fans les plus exigeants du Cimmérien.
Par
Jim Zub, Doug Braithwaite, Corinne Davier Chez
Panini comics
Commenter ce livre