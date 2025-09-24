Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Comics

Trahisons

Jim Zub, Doug Braithwaite, Corinne Davier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Conan le Cimmérien et Bêlit, la reine pirate de la Côte Noire, vivaient dans la décadence et la débauche lorsqu'ils attirèrent l'attention des voleurs et des serviteurs du Dieu Serpent ! Après la mort de Bêlit, Conan se lance dans un périple à travers les jungles des royaumes du sud, mais le chagrin n'a guère de place : un chasseur implacable le traque ! Qui est ce mystérieux ennemi et quel lien entretient-il avec le passé de Conan ? Un nouvel album inédit de la plus récente série Conan le Barbare, toujours soutenue par la même équipe créative : Jim Zub au scénario et Doug Braithwaite aux dessins. Ces nouveaux comics ont pleinement satisfait les attentes des fans les plus exigeants du Cimmérien.

Par Jim Zub, Doug Braithwaite, Corinne Davier
Chez Panini comics

|

Auteur

Jim Zub, Doug Braithwaite, Corinne Davier

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Trahisons par Jim Zub, Doug Braithwaite, Corinne Davier

Commenter ce livre

 

Trahisons

Jim Zub, Doug Braithwaite trad. Corinne Davier

Paru le 24/09/2025

96 pages

Panini comics

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039136297
9791039136297
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.