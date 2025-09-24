Conan le Cimmérien et Bêlit, la reine pirate de la Côte Noire, vivaient dans la décadence et la débauche lorsqu'ils attirèrent l'attention des voleurs et des serviteurs du Dieu Serpent ! Après la mort de Bêlit, Conan se lance dans un périple à travers les jungles des royaumes du sud, mais le chagrin n'a guère de place : un chasseur implacable le traque ! Qui est ce mystérieux ennemi et quel lien entretient-il avec le passé de Conan ? Un nouvel album inédit de la plus récente série Conan le Barbare, toujours soutenue par la même équipe créative : Jim Zub au scénario et Doug Braithwaite aux dessins. Ces nouveaux comics ont pleinement satisfait les attentes des fans les plus exigeants du Cimmérien.