Lien infernal

Deborah Wilde, Elsa Baudot

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Aviva Fleischer cache soigneusement son alter ego infernal, alias Cherry Bomb. Déterminée à changer les choses pour ceux qui, comme elle, sont obligés de cacher leur vraie nature, Avi se démène pour gravir les échelons d'une organisation de police surnaturelle. Bien sûr, elle a enfreint les règles une fois ou deux, mais son taux d'arrestations parle de lui-même. Sa promotion semble assurée... jusqu'à ce qu'on lui impose un marché : espionner l'agent chargé d'enquêter sur des meurtres étranges et prouver qu'elle sait travailler en équipe. Le hic ?? Son partenaire, Ezra Cardoso. Le vampire, aussi charmant qu'impitoyable, peuple un peu trop ses rêves, surtout ceux où elle lui plante un pieu en plein coeur et fait disparaître ses restes avec un bon coup d'aspirateur. Mais lorsqu'ils deviennent les cibles du tueur, Aviva devra choisir : respecter les règles, ou révéler ce dont elle et Cherry Bomb sont vraiment capables...

Par Deborah Wilde, Elsa Baudot
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Deborah Wilde, Elsa Baudot

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Lien infernal

Deborah Wilde trad. Elsa Baudot

Paru le 24/09/2025

467 pages

MXM Bookmark

16,99 €

9791038148383
