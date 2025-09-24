Le chant du médaillon

Reese MacLeor le sait : si la Pierre des Rois refait surface, Istra sombrera dans le chaos. L'équilibre entre les clans est précaire et tous rêvent d'une place sur le trône. Or la réapparition du médaillon disparu de son ancêtre pourrait bien précipiter le continent dans une guerre sans merci, car le pendentif est le seul et unique moyen d'atteindre la pierre... Contrainte de se lancer à sa recherche afin d'honorer le serment qui la lie à celui-ci, Reese y voit l'occasion parfaite d'échapper à ses fiançailles prochaines. Cependant, ses plans rencontrent un imprévu de taille : Oliver Allen, un Assassin au charme glacial qui la tient pour responsable de la mort de ses parents. Entraînée au coeur des rivalités claniques qui menacent le royaume, Reese ne va avoir d'autre choix que de faire équipe avec son ennemi afin de s'emparer du médaillon et d'empêcher la guerre qui approche. De cette alliance tumultueuse pourrait bien naître une attirance qui défie les loyautés de chacun...