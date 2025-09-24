Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Le chant du médaillon

Marina Evans

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Reese MacLeor le sait : si la Pierre des Rois refait surface, Istra sombrera dans le chaos. L'équilibre entre les clans est précaire et tous rêvent d'une place sur le trône. Or la réapparition du médaillon disparu de son ancêtre pourrait bien précipiter le continent dans une guerre sans merci, car le pendentif est le seul et unique moyen d'atteindre la pierre... Contrainte de se lancer à sa recherche afin d'honorer le serment qui la lie à celui-ci, Reese y voit l'occasion parfaite d'échapper à ses fiançailles prochaines. Cependant, ses plans rencontrent un imprévu de taille : Oliver Allen, un Assassin au charme glacial qui la tient pour responsable de la mort de ses parents. Entraînée au coeur des rivalités claniques qui menacent le royaume, Reese ne va avoir d'autre choix que de faire équipe avec son ennemi afin de s'emparer du médaillon et d'empêcher la guerre qui approche. De cette alliance tumultueuse pourrait bien naître une attirance qui défie les loyautés de chacun...

Par Marina Evans
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Marina Evans

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le chant du médaillon par Marina Evans

Commenter ce livre

 

Le chant du médaillon

Marina Evans

Paru le 24/09/2025

501 pages

MXM Bookmark

16,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791038144392
9791038144392
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.