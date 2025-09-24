Inscription
#Essais

La révolution juive

Georges-Elia Sarfati, Israel Eldad

ActuaLitté
Avec La révolution juive, le sionisme classique a trouvé sa véritable interprétation. Dans la plus haute tradition du soldat-homme d'Etat, le Dr Israël Eldad prône une forme de sionisme impopulaire dans la société conventionnelle. Il condamne le sionisme "établissant" , "social-club" comme une dépréciation de l'histoire juive et une menace pour la vie juive. Il en appelle à une croyance révolutionnaire - une croyance qui ose affirmer son droit à la patrie juive, non telle que définie par les diplomates, les politiciens et les résolutions du Conseil de sécurité, mais en termes bibliques et historiques. Déclarant que la "diplomatie" juive n'a pas réussi à sauver des millions de Juifs européens, il accuse les dirigeants mondiaux d'encourager la survenue de nouveaux Holocaustes en niant les leçons de l'histoire et en ignorant ses impératifs. Affirmant que le peuple juif ne peut compter que sur ses propres forces, Israël Eldad propose ici une solution au problème arabe au Moyen-Orient. La révolution juive combine la passion du patriote, la logique de l'érudit et le regard de l'historien. The Jewish Revolution (2007) est ici traduit pour la première fois en français.

Par Georges-Elia Sarfati, Israel Eldad
Chez Hermann

|

Auteur

Georges-Elia Sarfati, Israel Eldad

Editeur

Hermann

Genre

Ouvrages généraux

La révolution juive

Israel Eldad trad. Georges-Elia Sarfati

Paru le 24/09/2025

270 pages

Hermann

35,00 €

ActuaLitté
9791037045522
© Notice établie par ORB
