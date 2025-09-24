Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

La vie terrestre

Jean-Philippe Pierron, Rodolphe Olcèse

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Elisée Reclus pense notre présence à la terre au prisme des interdépendances qui la traversent et la soutiennent : les pierres fixent les paysages et déterminent notre milieu d'existence ; les végétaux aident à dire quelque chose de ce qu'il en est de vivre, ici et maintenant, au contact de ce milieu et des eaux qui l'irriguent ; les animaux enfin, par leur itinérance, montrent les déplacements qu'il faut opérer pour être en situation de vivre de ce milieu, mais aussi pour en découvrir des dimensions inédites et le transformer. Dans leur diversité, les multiples formes du vivant dirigent notre attention vers une exigence de libération qu'elles nous aident à accomplir, en nous faisant participer directement de la beauté d'un monde dont nous avons la charge.

Par Jean-Philippe Pierron, Rodolphe Olcèse
Chez Hermann

|

Auteur

Jean-Philippe Pierron, Rodolphe Olcèse

Editeur

Hermann

Genre

Ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La vie terrestre par Jean-Philippe Pierron, Rodolphe Olcèse

Commenter ce livre

 

La vie terrestre

Rodolphe Olcèse

Paru le 24/09/2025

282 pages

Hermann

30,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791037044594
9791037044594
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.