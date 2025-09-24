Inscription
Ecritures de terrain

Violaine Sauty

Les enquêtes à la première personne exhibent souvent les coulisses de leur création et c'est ce qui les rend fascinantes. Parce que l'histoire de la création d'une oeuvre est aussi l'histoire en creux de son créateur ou de sa créatrice. Dans l'immense territoire de la littérature du réel, il existe une pratique qui permet d'interroger frontalement ce lien entre retour sur soi et retour au réel, entre quête et enquête : l'écriture de terrain. Qu'il s'agisse de marches itinérantes, d'une enquête en immersion, ou encore de menues observations du quotidien, ces livres, non-fictionnels, racontent une expérience de terrain vécue par l'auteur ou l'autrice. Ils ont la particularité d'être réflexifs et de se montrer comme tels grâce à un usage assumé, et parfois même provocateur, du métatexte qui dévoile les conditions de l'enquête et de sa mise en récit. L'analyse de ce hors-champ s'appuie sur une méthode de recherche qui se concentre sur la fabrication - la pratique d'écriture - plutôt que sur le produit fini - l'oeuvre littéraire. Cet ouvrage entend donc exposer la valeur profondément épistémologique des coulisses de la création. Aussi le "je" de son autrice apparaît également comme nécessaire. C'est pourquoi des encarts à la première personne ponctuent cet essai pour proposer, en parallèle à l'analyse théorique, une connaissance "incarnée" des textes à l'étude.

Par Violaine Sauty
Chez Hermann

|

Auteur

Violaine Sauty

Editeur

Hermann

Genre

Méthodologie littéraire

Ecritures de terrain

Violaine Sauty

Paru le 24/09/2025

Hermann

28,00 €

9791037044518
