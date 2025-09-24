Philosophie et religion sont-elles compatibles ?

Philosophie et religion : la question de cette relation est mise en jeu dès l'introduction. Sont-elles compatibles ? Comment aborder la question ? Des chercheurs et chercheuses en débattent ici, en confrontant pour commencer les positions de trois grands philosophes : saint Augustin, Spinoza et Sartre. Est ensuite abordé le débat musulman contemporain, en lien avec le siècle des Lumières. Car la question des relations entre philosophie et religion, essentielle, resurgit régulièrement et tout au long de notre histoire. En Occident, la philosophie se fait servante de la théologie au Moyen Age, puis une autonomisation s'opère à la période moderne, et la rupture est consommée avec l'existentialisme athée du XXe siècle. Au Moyen-Orient, l'éternel conflit entre tradition et nouveauté imprègne les débats sur l'intégration par la théologie d'éléments de réflexion critique. Ecrit dans un style accessible, ce livre intéressera tout amateur de philosophie qui souhaite comprendre les jalons importants des rapports entre philosophie et religion, en Occident et dans le monde arabe.