Mon corps fardeau ou cadeau ?

Le corps est rarement accepté tel qu'il est. On l'adore, on le rejette, on en est en permanence insatisfait. Parfois idolâtré, on le "décore" , on le transforme, le traitant comme un objet de désir ou d'échange. On peut le fuir dans les écrans, l'ignorer ou bien le négliger. A travers un regard, un sourire, une parole ou un geste, le Moi s'exprime et sublime le corps, révélant sa véritable beauté. Redécouvrons et aimons notre corps : ce corps, c'est moi, l'expression pleine et entière de mon être.