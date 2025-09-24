Inscription
Mon corps fardeau ou cadeau ?

Joël Pralong

Le corps est rarement accepté tel qu'il est. On l'adore, on le rejette, on en est en permanence insatisfait. Parfois idolâtré, on le "décore" , on le transforme, le traitant comme un objet de désir ou d'échange. On peut le fuir dans les écrans, l'ignorer ou bien le négliger. A travers un regard, un sourire, une parole ou un geste, le Moi s'exprime et sublime le corps, révélant sa véritable beauté. Redécouvrons et aimons notre corps : ce corps, c'est moi, l'expression pleine et entière de mon être.

Par Joël Pralong
Chez Editions des Béatitudes

Auteur

Joël Pralong

Editeur

Editions des Béatitudes

Genre

Témoins

Mon corps fardeau ou cadeau ?

Joël Pralong

Paru le 15/10/2025

136 pages

Editions des Béatitudes

16,50 €

9791030606829
