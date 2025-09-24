Que se passe-t-il après la mort ?

Ce court texte est extrait du beau livre de Mgr Léonard : Jésus, splendeur de Dieu et salut du monde (Editions Saint-Paul), qui explique si bien toute l'histoire du Salut. Mais il nous a semblé intéressant d'attirer l'attention sur cette présentation remarquable de la fin du monde, qui explicite de manière synthétique ce que l'Eglise et les théologiens ont compris de ce qui se passera après notre mort et à la fin du monde, c'est-à-dire quand le monde aura atteint sa finalité, sa perfection. La plupart des livres sur ce thème sont compliqués ou elliptiques faute de certitudes : la qualité de ce texteci est d'être au contraire précis , précis mais ouvert, donnant clairement et simplement, quand il y en a plusieurs, les diverses interprétations que les théologiens ont retenues comme convaincantes et cohérentes avec la doctrine catholique. Et renvoyant vers leurs auteurs pour les approfondir. Ce livret offre ainsi le kit de la vie après la mort dont la majorité des lecteurs ont besoin.