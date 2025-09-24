Inscription
#Imaginaire

Les Invocations

Lilas Nord, Krystal Sutherland

Zara croit en l'occulte parce qu'elle n'a pas le choix : sa soeur est morte, assassinée, et Zara s'est juré de la ramener à la vie. Jude, elle, a joué avec la magie... et elle a perdu. Son âme et son corps sont gangrénés par un démon, qui la ronge de l'intérieur et lui inflige d'atroces souffrances. Toutes deux ont besoin d'une sorscelleuse. Elles se mettent donc en quête d'Emer, une puissante sorcière qui aide les femmes victimes de violences. Quand un tueur en série s'attaque aux clientes d'Emer, les trois jeunes femmes s'allient. Pour traquer le meurtrier avant d'en devenir la proie.

Par Lilas Nord, Krystal Sutherland
Chez Rageot

|

Auteur

Lilas Nord, Krystal Sutherland

Editeur

Rageot

Genre

Mondes fantastiques

Les Invocations

Krystal Sutherland trad. Lilas Nord

Paru le 24/09/2025

512 pages

Rageot

18,50 €

9782700283761
© Notice établie par ORB
