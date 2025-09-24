Les Invocations

Zara croit en l'occulte parce qu'elle n'a pas le choix : sa soeur est morte, assassinée, et Zara s'est juré de la ramener à la vie. Jude, elle, a joué avec la magie... et elle a perdu. Son âme et son corps sont gangrénés par un démon, qui la ronge de l'intérieur et lui inflige d'atroces souffrances. Toutes deux ont besoin d'une sorscelleuse. Elles se mettent donc en quête d'Emer, une puissante sorcière qui aide les femmes victimes de violences. Quand un tueur en série s'attaque aux clientes d'Emer, les trois jeunes femmes s'allient. Pour traquer le meurtrier avant d'en devenir la proie.