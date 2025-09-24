Paris, un 24 décembre. La nuit tombe et une jeune femme semble endormie sur son lit. Une tache de sang s'élargit près de sa tête. Non loin de là, les néons du Bar de l'Avenir clignotent encore. Le patron jauge les derniers clients qui s'attardent en ce soir de Noël. A 21 h 30, il verrouille sa porte, sort une arme et met la salle en joue. La nuit sera longue pour ces otages cabossés par la vie, chacun avec ses secrets et ses fêlures. Un huis clos au style efficace et précis, où les émotions s'entrechoquent. Anna Véronique El Baze est romancière et scénariste. Le Dernier Bistrot est son troisième roman.