#Polar

Le dernier bistrot

Anna-Véronique El Baze

Paris, un 24 décembre. La nuit tombe et une jeune femme semble endormie sur son lit. Une tache de sang s'élargit près de sa tête. Non loin de là, les néons du Bar de l'Avenir clignotent encore. Le patron jauge les derniers clients qui s'attardent en ce soir de Noël. A 21 h 30, il verrouille sa porte, sort une arme et met la salle en joue. La nuit sera longue pour ces otages cabossés par la vie, chacun avec ses secrets et ses fêlures. Un huis clos au style efficace et précis, où les émotions s'entrechoquent. Anna Véronique El Baze est romancière et scénariste. Le Dernier Bistrot est son troisième roman.

Par Anna-Véronique El Baze
Chez Editions de la Loupe

Auteur

Anna-Véronique El Baze

Editeur

Editions de la Loupe

Genre

Thrillers

Le dernier bistrot

Anna-Véronique El Baze

Paru le 08/10/2025

378 pages

Editions de la Loupe

23,90 €

9782382993217
