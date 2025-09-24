Inscription
The Ashley Wood Library

Ashley Wood

Un univers à explorer... Ce nouveau volume continue à explorer l'oeuvre d'Ashley Wood à travers ses peintures dont les couleurs et les textures explosent en grand format. Il y dévoile des scènes puissantes, chargées d'émotion et parfois d'érotisme. Peuplées de créatures mystérieuses et de personnages solitaires évoluant dans des mondes futuristes et déstabilisants, elles donnent à imaginer autant qu'à regarder... The Ashley Wood Library : Investigation 4 est le quatrième artbook d'une série consacrée aux peintures de cet artiste australien de renommée mondiale qui a su imposer son style unique et devenir un acteur incontournable de la scène alternative en bande dessinée.

Par Ashley Wood
Chez Caurette Editions

Auteur

Ashley Wood

Editeur

Caurette Editions

Genre

Monographies

The Ashley Wood Library

Ashley Wood

Paru le 24/09/2025

84 pages

Caurette Editions

35,00 €

9782382891179
