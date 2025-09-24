Un univers à explorer... Ce nouveau volume continue à explorer l'oeuvre d'Ashley Wood à travers ses peintures dont les couleurs et les textures explosent en grand format. Il y dévoile des scènes puissantes, chargées d'émotion et parfois d'érotisme. Peuplées de créatures mystérieuses et de personnages solitaires évoluant dans des mondes futuristes et déstabilisants, elles donnent à imaginer autant qu'à regarder... The Ashley Wood Library : Investigation 4 est le quatrième artbook d'une série consacrée aux peintures de cet artiste australien de renommée mondiale qui a su imposer son style unique et devenir un acteur incontournable de la scène alternative en bande dessinée.