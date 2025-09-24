Heaven Official's Blessing Tome 1 . Edition collector

Un prince héritier va, grâce à son talent, intégrer les cieux et devenir un dieu aux millions d'adorateurs. Mais son destin va prendre une tournure dramatique ! Déchu à deux reprises, 800 ans plus tard, il regagne les cieux... mais sans aucun fidèle. Il va alors être recueilli par un jeune homme qui s'avère être Hua Cheng, le Roi Démon, dont la simple mention fait pâlir de terreur aussi bien les mortels que les dieux. Dans cette édition collector, vous trouverez un bloc de sticky notes, un marque-pages, un poster, un jeu de memory, une planche de stickers et des cartes postales