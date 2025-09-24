Inscription
Heaven Official's Blessing Tome 1 . Edition collector

Xiang tong xiu Mo, Starember, Mo Xiang Tong Xiu

Un prince héritier va, grâce à son talent, intégrer les cieux et devenir un dieu aux millions d'adorateurs. Mais son destin va prendre une tournure dramatique ! Déchu à deux reprises, 800 ans plus tard, il regagne les cieux... mais sans aucun fidèle. Il va alors être recueilli par un jeune homme qui s'avère être Hua Cheng, le Roi Démon, dont la simple mention fait pâlir de terreur aussi bien les mortels que les dieux. Dans cette édition collector, vous trouverez un bloc de sticky notes, un marque-pages, un poster, un jeu de memory, une planche de stickers et des cartes postales

Par Xiang tong xiu Mo, Starember, Mo Xiang Tong Xiu
Chez Kbooks

|

Auteur

Xiang tong xiu Mo, Starember, Mo Xiang Tong Xiu

Editeur

Kbooks

Genre

Chungnyun (seinen)

Heaven Official's Blessing Tome 1 . Edition collector

Xiang tong xiu Mo, Starember, Mo Xiang Tong Xiu

Paru le 24/09/2025

240 pages

Kbooks

29,95 €

Scannez le code barre 9782382884294
9782382884294
