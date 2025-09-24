Inscription
Hope is blue

Aya Estrela

ActuaLitté
Cassie Jenkins en a définitivement terminé avec l'amour, les hommes, et Ace Knight. Après avoir ramassé les morceaux de son coeur brisé, c'est vers le passé qu'elle se tourne, sous la forme d'un test ADN. Sa mère est là, quelque part, et notre papillon compte bien lui demander les raisons de son abandon. Néanmoins, il existe un adage bien connu : toutes les vérités ne sont pas bonnes à entendre... De son côté, Ace s'enfonce dans l'obscurité de ses secrets. Privé de la seule couleur qu'il peut voir, les traumatismes de son enfance remontent petit à petit à la surface, brisant sa carapace de glace pour exposer ses plaies les plus enfouies. Et si, après avoir oublié de sourire, il en oubliait comment mentir ?

Par Aya Estrela
Chez Plumes du Web

Auteur

Aya Estrela

Editeur

Plumes du Web

Genre

Suspense romantique

Hope is blue

Aya Estrela

Paru le 24/09/2025

470 pages

Plumes du Web

19,90 €

9782381512396
