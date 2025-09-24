Inscription
Pyramides

Sophie Balland, Didier Quella-Guyot

A chaque meurtre, le même rituel : un homme est égorgé, la tête du cadavre est enrubannée, comme momifiée, et le corps est éventré, une partie des viscères disparaissant à chaque fois. Un papyrus est régulièrement trouvé sur le mort ou chez le mort avec des rendez-vous signés de cartouches hiéroglyphiques représentant un singe, un faucon, un chacal puis une tête d'homme. Nivôse Rochelle remarque aussi que les victimes ont toujours été assassinées dans des lieux de la capitale évoquant l'Egypte, lieux nombreux depuis la Campagne d'Egypte de Bonaparte... Qu'est-ce qui peut lier ces meurtres ? Une mystérieuse "Confrérie de la Sphinge" apparaît au fil des témoignages évoquant l'histoire cruelle de cette campagne de Bonaparte entre 1798 et 1801, une histoire qui ressurgit par le biais d'hommes, militaires ou savants, dont le sens de l'honneur cache quelquefois des secrets moins honorables (pillage, société secrète, pornographie...). Deux femmes sèment bientôt le trouble : Makeda, une Nubienne (rencontrée chez l'artiste Moucharabieh) qui s'éprend de l'inspecteur, et Line, installée comme modiste au Caire. Tout prouve (pour son collègue Victor) qu'il s'agit de meurtres politiques déguisés en meurtres rituels, mais Rochelle est de plus en plus persuadé que tout est lié à cette mystérieuse Line. Il prend donc le bateau pour Alexandrie, puis le Caire... Du cimetière du Père-Lachaise à la cité des Morts du Caire, Il ira de surprise en surprise, devant coûte que coûte résoudre l'énigme... au pied de l'énigmatique Sphinx... Un polar égyptisant, documenté, pittoresque, dépaysant, qui mêle enquête policière, mouvements politiques et histoires d'amour, dans l'ombre de Bonaparte et sa campagne d'Egypte, de Vivant Denon ou du consul Drovetti. Depuis une thèse consacrée en 1989 à la bande dessinée et parallèlement à sa carrière d'enseignant agrégé de Lettres Modernes, à Poitiers, Didier Quella-Guyot a multiplié les actions en faveur du Neuvième Art (stages, expositions, ouvrages pédagogiques dirigeant notamment, jusqu'en 2014, la collection "La BD de case en classe" où il publie Explorer la bande dessinée, Etudier "Tintin au Tibet", Réaliser une bande dessinée ou 100 séquences de BD. Chez Magnard, il rédige les éditions pédagogiques des "Phalanges de l'Ordre Noir", en 2009, et des "Idées Noires", en 2010. Depuis 1990, il est également critique de BD et rédacteur en chef du site L@BD (www. labd. cndp. fr) et, depuis 2010, il signe la chronique "BD Voyages" sur BDZoom. com (http : //www. bdzoom. com). Il commence à écrire des scénarios dans les années 90 et son premier album Mélusine Fée serpente paraît en 2000. Depuis, il compte plus de 40 albums à son actif, un roman jeunesse et des recueils de nouvelles policières... Sophie BALLAND, dessinatrice, vit à Tours. Coloriste chez divers éditeurs, elle abandonne progressivement la mise en couleur pour se lancer dans le dessin réaliste classique mais avec une mise en page dynamique et moderne. Dans la trilogie Pyramides, son graphisme, qui mêle le mystère à la sensualité, sert parfaitement cette énigme policière exotique. Elle est diplômée des Beaux arts de Rennes et en histoire de l'art.

Par Sophie Balland, Didier Quella-Guyot
Chez Nouveau monde Editions

Auteur

Sophie Balland, Didier Quella-Guyot

Editeur

Nouveau monde Editions

Genre

Divers

Pyramides

Sophie Balland, Didier Quella-Guyot

Paru le 24/09/2025

160 pages

Nouveau monde Editions

29,90 €

Scannez le code barre 9782380947540
9782380947540
© Notice établie par ORB
