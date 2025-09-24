Inscription
#Beaux livres

The art of Kelogsloops

Hieu Nguyen

ActuaLitté
Hieu Nguyen, connu sous le pseudo Kelogsloops, est un artiste aux techniques mixtes originaire de Melbourne, en Australie. Son travail témoigne de son amour pour la peinture numérique et l'aquarelle, tout en mélangeant des influences du surréalisme et des animés japonais. Il expose ses oeuvres dans des galeries du monde entier et échange avec une base de fans de plus de deux millions de personnes sur les réseaux sociaux. Il a également travaillé avec de grandes entreprises telles que Disney et Paramount Pictures. Retrouvez-le sur Instagram et sur YouTube @kelogsloops.

Par Hieu Nguyen
Chez Akileos

|

Auteur

Hieu Nguyen

Editeur

Akileos

Genre

Monographies

The art of Kelogsloops

Hieu Nguyen

Paru le 05/11/2025

Akileos

39,00 €

ActuaLitté
9782355747458
