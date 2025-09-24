The art of Kelogsloops

Hieu Nguyen, connu sous le pseudo Kelogsloops, est un artiste aux techniques mixtes originaire de Melbourne, en Australie. Son travail témoigne de son amour pour la peinture numérique et l'aquarelle, tout en mélangeant des influences du surréalisme et des animés japonais. Il expose ses oeuvres dans des galeries du monde entier et échange avec une base de fans de plus de deux millions de personnes sur les réseaux sociaux. Il a également travaillé avec de grandes entreprises telles que Disney et Paramount Pictures. Retrouvez-le sur Instagram et sur YouTube @kelogsloops.