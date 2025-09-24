Comme un grand chef

Dans ce cahier d'activités savoureux, c'est toi le chef ! "Vive la cuisine ! Vive le bon goût français ! " Bernard Loiseau De quand date le premier grand restaurant ? Comment devient-on chef ? Comment invente-t-on une nouvelle recette ? Qu'est-ce qu'une brigade et qui la compose ? Quelle est la journée-type d'un grand chef ? Comment prépare-t-on une sauce ? Dans ce cahier savoureux, l'enfant découvre le quotidien d'un grand restaurant familal, à travers des textes informatifs, des jeux très variés et des recettes simples à réaliser pas à pas. Il part à la découverte de la gastronomie en vivant l'expérience Bernard Loiseau : une expérience multi-sensorielle, couplée à son terroir, à la nature du Morvan. Pour s'éduquer au goût sans rester sur sa faim !