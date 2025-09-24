Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Comme un grand chef

Stéphanie Rubini, Caroline Laffon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans ce cahier d'activités savoureux, c'est toi le chef ! "Vive la cuisine ! Vive le bon goût français ! " Bernard Loiseau De quand date le premier grand restaurant ? Comment devient-on chef ? Comment invente-t-on une nouvelle recette ? Qu'est-ce qu'une brigade et qui la compose ? Quelle est la journée-type d'un grand chef ? Comment prépare-t-on une sauce ? Dans ce cahier savoureux, l'enfant découvre le quotidien d'un grand restaurant familal, à travers des textes informatifs, des jeux très variés et des recettes simples à réaliser pas à pas. Il part à la découverte de la gastronomie en vivant l'expérience Bernard Loiseau : une expérience multi-sensorielle, couplée à son terroir, à la nature du Morvan. Pour s'éduquer au goût sans rester sur sa faim !

Par Stéphanie Rubini, Caroline Laffon
Chez Glénat

|

Auteur

Stéphanie Rubini, Caroline Laffon

Editeur

Glénat

Genre

Livres-jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Comme un grand chef par Stéphanie Rubini, Caroline Laffon

Commenter ce livre

 

Comme un grand chef

Stéphanie Rubini, Caroline Laffon

Paru le 01/10/2025

40 pages

Glénat

11,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344069226
9782344069226
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.