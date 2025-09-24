Roi de la pop et artiste visionnaire En 50 ans, dont 45 passés sur scène, Michael Jackson a redéfini les règles du monde de la musique et du divertissement. Inventeur du vidéoclip et recordman absolu des ventes de disques, il a aussi brisé des barrières raciales, notamment en devenant le premier artiste noir diffusé sur MTV au début des années 80. Du début de sa carrière avec les Jackson 5 à ses albums mythiques comme Thriller, Bad, ou Dangerous, découvrez son épopée dans Michael Jackson Legend, avec une chronologie détaillée ainsi qu'une analyse complète de son oeuvre. L'ouvrage pose également un regard factuel sur les différents épisodes qui ont rythmé sa vie, sans oublier un hommage inédit à son engagement humanitaire.