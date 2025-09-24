Inscription
#Beaux livres

Le musée des bateaux imaginaires

Philippe Laborde, Jacques Geen

Dans cet extravagant cabinet de curiosités nautiques, les auteurs ont réuni les portraits des plus beaux, des plus invraisemblables ou des plus intéressants des navires, pourvu qu'ils n'existent pas - ou qu'ils n'aient jamais vraiment fonctionné... Ici, les navires célestes des dieux païens voisinent avec les derniers prototypes et projets futuristes des architectes navals, les bateaux rêvés des poètes et des peintres flottent aux côtés des cités marines des utopistes... Un panorama jubilatoire d'images de quelque quatre-vingt-dix navires imaginaires, de la gravure rupestre à la vision 3D et du croquis de Léonard de Vinci au manga. On verra qu'au-delà de la beauté et de la diversité des représentations, ces navires imaginaires composent à petites touches un tableau original de l'histoire nautique et de la culture maritime. Une collection unique - et elle-même imaginaire - qui célèbre le pouvoir de l'imagination sur toutes les mers du monde, depuis toujours, et pour longtemps...

Par Philippe Laborde, Jacques Geen
Chez Glénat

Auteur

Philippe Laborde, Jacques Geen

Editeur

Glénat

Genre

Illustration

Le musée des bateaux imaginaires

Philippe Laborde, Jacques Geen

Paru le 24/09/2025

160 pages

Glénat

30,00 €

9782344065426
© Notice établie par ORB
