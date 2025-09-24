Comment ratatiner le monstre sous le lit ?

Vous croyez que les monstres sous les lits n'existent pas ? C'est ce que nous allons voir ! Au secours, ils sont de retour ! Les monstres reviennent vous hanter et vous allez pouvoir... les ratatiner ! Chaque soir, c'est la même histoire : Amélia a trop peur. Ce n'est pourtant pas sa faute s'il y a des tas de monstres sous son lit... Tantôt énormes ou riquiquis, poilus, à trois têtes ou marchant à cloche-pied, ils sont bien là. Les adultes, eux, ne les voient pas ; mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les monstres sous le lit qu'ils n'existent pas. D'ailleurs, ils ne sortent qu'après minuit, quand il fait tout noir. Heureusement, Chloé et Spouky sont là pour aider Amélia et lui conseiller 10 astuces pour ratatiner sa peur. Le retour attendu des "Comment Ratatiner", la série qui ratatine, écrabouille, aplatit, pulvérise les monstres et tout ce qui fiche la trouille aux enfants, petits et grands.