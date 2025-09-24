Le problème avec les fantômes

Combien de temps vivent les fantômes ? Un soir d'été, quatre amies dans la fin de la vingtaine se retrouvent pour prendre un verre. Il fait doux, l'ambiance est joyeuse. Il y a d'abord Anne et Irène, puis Nour arrive à son tour, suivie de Marie-Pierre. Au fil de la soirée et des anecdotes, Irène vient briser sans le vouloir cette atmosphère tendre en parlant du fantôme de leur ami Caleb, décédé l'année passée. C'est troublant, mais Irène le voit partout : dans la rue, dans le métro, à l'épicerie. Entre malaise et colère, chacune va réagir différemment et apprivoiser ses émotions. Pendant ce temps, le fantôme de Caleb attend sagement qu'Irène rentre à la maison pour la saluer en silence. Combien de temps va-t-il rester là sur le canapé ? Est-ce grave qu'il lui tienne compagnie, que tous deux conversent si librement ? Irène perd-elle la tête ou vient-elle de trouver un chemin de traverse pour avancer ? Comment gérer son deuil, comment accepter l'absence et retrouver les vivantes ? Mirion Malle explore les émotions et les dynamiques de groupe avec délicatesse à travers ce roman graphique sensible, aux couleurs vives, qui aborde la question du deuil. Un deuil où se mêlent la culpabilité, la distance, un sentiment d'imposture et, malgré tout, une douleur forte. Entre la perte, l'acceptation, l'entraide et la tristesse, quatre amies vont expérimenter la force des liens, qui se font et se défont au gré du temps...