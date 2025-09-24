Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman graphique

Le problème avec les fantômes

Mirion Malle

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Combien de temps vivent les fantômes ? Un soir d'été, quatre amies dans la fin de la vingtaine se retrouvent pour prendre un verre. Il fait doux, l'ambiance est joyeuse. Il y a d'abord Anne et Irène, puis Nour arrive à son tour, suivie de Marie-Pierre. Au fil de la soirée et des anecdotes, Irène vient briser sans le vouloir cette atmosphère tendre en parlant du fantôme de leur ami Caleb, décédé l'année passée. C'est troublant, mais Irène le voit partout : dans la rue, dans le métro, à l'épicerie. Entre malaise et colère, chacune va réagir différemment et apprivoiser ses émotions. Pendant ce temps, le fantôme de Caleb attend sagement qu'Irène rentre à la maison pour la saluer en silence. Combien de temps va-t-il rester là sur le canapé ? Est-ce grave qu'il lui tienne compagnie, que tous deux conversent si librement ? Irène perd-elle la tête ou vient-elle de trouver un chemin de traverse pour avancer ? Comment gérer son deuil, comment accepter l'absence et retrouver les vivantes ? Mirion Malle explore les émotions et les dynamiques de groupe avec délicatesse à travers ce roman graphique sensible, aux couleurs vives, qui aborde la question du deuil. Un deuil où se mêlent la culpabilité, la distance, un sentiment d'imposture et, malgré tout, une douleur forte. Entre la perte, l'acceptation, l'entraide et la tristesse, quatre amies vont expérimenter la force des liens, qui se font et se défont au gré du temps...

Par Mirion Malle
Chez Glénat

|

Auteur

Mirion Malle

Editeur

Glénat

Genre

Romans graphiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le problème avec les fantômes par Mirion Malle

Commenter ce livre

 

Le problème avec les fantômes

Mirion Malle

Paru le 24/09/2025

204 pages

Glénat

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344059715
9782344059715
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.