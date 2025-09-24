Charme d'autrefois

Redécouvrez le charme de la belle époque ! Prenez vos feutres ou votre pinceau et redonnez vie à des monuments majestueux, des rues animées et des scènes de vie d'antan. Retrouvez 45 illustrations détaillées et délicates à peindre ou à colorier pour un moment poétique. Chaque page est prédécoupée et imprimée sur du papier aquarelle 180 grammes pour faciliter la mise en couleurs. Fabienne Delacroix est une artiste peintre figuratif poétique de la Belle Epoque. Entre rêve et réalité, souvenirs réels ou imaginaires, sa peinture touche les coeurs à la recherche d'un temps à jamais disparu.