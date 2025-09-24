Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Charme d'autrefois

Fabienne Delacroix

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Redécouvrez le charme de la belle époque ! Prenez vos feutres ou votre pinceau et redonnez vie à des monuments majestueux, des rues animées et des scènes de vie d'antan. Retrouvez 45 illustrations détaillées et délicates à peindre ou à colorier pour un moment poétique. Chaque page est prédécoupée et imprimée sur du papier aquarelle 180 grammes pour faciliter la mise en couleurs. Fabienne Delacroix est une artiste peintre figuratif poétique de la Belle Epoque. Entre rêve et réalité, souvenirs réels ou imaginaires, sa peinture touche les coeurs à la recherche d'un temps à jamais disparu.

Par Fabienne Delacroix
Chez Dessain et Tolra

|

Auteur

Fabienne Delacroix

Editeur

Dessain et Tolra

Genre

Coloriages adultes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Charme d'autrefois par Fabienne Delacroix

Commenter ce livre

 

Charme d'autrefois

Fabienne Delacroix

Paru le 24/09/2025

95 pages

Dessain et Tolra

18,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782295016478
9782295016478
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.