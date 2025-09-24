Les vies secrètes de Vladimir Maïakovski

Vladimir Maïakovski naît en Géorgie en 1893. Issu d'une famille modeste, il s'installe à Moscou en 1906 après la mort de son père. C'est là qu'un destin inouï commence. Dans ce nouveau roman-enquête, Yoann Iacono entremêle archives, correspondance et fiction pour nous emmener sur les pas d'un homme visionnaire, poète génial et révolutionnaire inaccompli, dont les passions ont exalté la Russie du XX ? siècle. Joueur de poker insatiable, lecteur intarissable, tiraillé de Moscou à Paris entre ses amours, ses ambitions artistiques et son rôle politique, capable d'autant de lucidité que de folie, Vladimir Maïakovski et ses mille vies incarnent une somme de contradictions dont la beauté et la portée sont tout actuelles.