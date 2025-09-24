Inscription
#Roman francophone

Les vies secrètes de Vladimir Maïakovski

Yoann Iacono

ActuaLitté
Vladimir Maïakovski naît en Géorgie en 1893. Issu d'une famille modeste, il s'installe à Moscou en 1906 après la mort de son père. C'est là qu'un destin inouï commence. Dans ce nouveau roman-enquête, Yoann Iacono entremêle archives, correspondance et fiction pour nous emmener sur les pas d'un homme visionnaire, poète génial et révolutionnaire inaccompli, dont les passions ont exalté la Russie du XX ? siècle. Joueur de poker insatiable, lecteur intarissable, tiraillé de Moscou à Paris entre ses amours, ses ambitions artistiques et son rôle politique, capable d'autant de lucidité que de folie, Vladimir Maïakovski et ses mille vies incarnent une somme de contradictions dont la beauté et la portée sont tout actuelles.

Par Yoann Iacono
Chez J'ai lu

|

Auteur

Yoann Iacono

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

Les vies secrètes de Vladimir Maïakovski

Yoann Iacono

Paru le 24/09/2025

224 pages

J'ai lu

7,80 €

ActuaLitté
9782290398180
