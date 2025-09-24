"Il y a une chose que j'aime vraiment... les maths ! Les maths sont partout autour de nous. Souvent cachées, et j'adore les trouver". Compte sur moi nous entraîne dans une aventure unique où les mathématiques deviennent un terrain de jeu fascinant. A travers le regard d'une enfant passionnée, cet album nous montre que les formes, les courbes et les chiffres ne sont pas qu'une affaire d'école, mais une clef pour comprendre le monde. Elles se cachent dans les vagues d'un lac, dans les trajectoires d'un ballon ou encore dans les motifs d'un arbre... Avec un texte simple et des illustrations poétiques et facétieuses réalisées à l'aquarelle et à l'encre, Miguel Tanco nous fait (re)découvrir les maths sous un angle ludique et passionnant. Comme dans L'étincelle en moi, la deuxième partie de l'album se présente sous la forme de doubles pages explicatives qui répondent à toutes les questions évoquées... et grâce à un QR code, des activités en ligne permettent de prolonger la lecture, en famille ou en classe !