Rivalités pour la paix

Alors que les opérations de paix ont longtemps fait consensus parmi les Etats Membres de l'ONU, elles subissent aujourd'hui de plein fouet les conséquences des intérêts et valeurs de plus en plus divergents de grandes et moyennes puissances. Ce livre met à jour les modes de puissance et d'influence déployées à l'ONU tant au siège des Nations Unies que dans la conduite des opérations menées sur le terrain. A New York, les nominations de chefs de mission et envoyés spéciaux sont de plus en plus politisées par des puissances rivales. Sur le terrain, ce sont d'autres jeux de pouvoir qui se manifestent à travers les contributions en troupes, le comportement des pays hôtes et diverses "forces parallèles" qui influent également sur la conduite des casques bleus. Force est de constater que le durcissement des relations internationales engendre non seulement des gagnants et des perdants, mais commence aussi à avoir des conséquences délétères sur les opérations de paix qui risquent d'être moins impartiales, moins légitimes, et moins pertinentes à l'avenir.