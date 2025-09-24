Manager dans le retail

Le retail évolue vite, mais une constante demeure : la réussite d'un point de vente repose d'abord sur ses équipes. Or, fidéliser, motiver et faire grandir les collaborateurs reste un défi quotidien pour les managers de terrain, confrontés à un turnover persistant et à des attentes de plus en plus exigeantes. Fort de 20 ans de management sur le terrain et de 10 ans d'accompagnement auprès de cadres du retail, Philippe Rovira livre ici un guide concret, nourri de situations vécues. De la gestion du quotidien à celle du changement, en passant par le management intergénérationnel et la résolution de conflits, cet ouvrage propose des repères clairs, des cas pratiques et des solutions immédiatement actionnables. Accessible et structuré, ce livre s'adresse à tous les managers du secteur, débutants ou confirmés, qui souhaitent renforcer leur posture, motiver durablement leurs équipes et améliorer la performance de leur unité. Un outil essentiel pour faire du management une vraie valeur ajoutée sur le terrain. Après 20 ans d'expérience en tant que cadre dirigeant dans la grande distribution, Philippe Rovira est devenu enseignant en management et en gestion commerciale dans différentes business schools. En 2016, il fonde un organisme de formation spécialisé dans la grande distribution. Il anime alors des formations managériales ainsi que des formations de gestion commerciale et coache des cadres dirigeants du secteur.