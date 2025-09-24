Inscription
#Essais

Architecture des ordinateurs

Joëlle Delacroix, Alain Cazes

L'architecture des ordinateurs désigne l'organisation des différents composants internes des machines, leurs interactions et leurs spécifications. Taille de la mémoire, temps d'accès au disque dur, vitesse du processeur, etc. sont autant de caractéristiques qui influent sur l'efficacité des ordinateurs. Pour comprendre cette architecture et l'impact de ces composantes matérielles, cet ouvrage présente : - La structure de l'ordinateur, ses différentes composants électroniques et le langage machine - Les fonctions d'exécution, de mémorisation et de communication - Les amélioration des performances et les nano-ordinateursChaque chapitre se termine par une série d'exercices corrigés.

Auteur

Joëlle Delacroix, Alain Cazes

Editeur

Dunod

Genre

Architecture

Architecture des ordinateurs

Joëlle Delacroix, Alain Cazes

Paru le 24/09/2025

224 pages

Dunod

25,90 €

9782100860340
