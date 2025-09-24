Ouvert en août 1914 à la navigation internationale, le canal de Panama fait l'objet de mémoires plurielles voire antagonistes. Pour les Français, à l'origine des premières entreprises de creusement de l'isthme, entre 1880 et 1904, le canal évoque de nos jours un immense scandale politico-financier. Pour les Américains, la prouesse technologique de leurs ingénieurs justifie son inscription dans leur roman national. Pour les Colombiens, victimes d'un rapt sur la région du Panama, et pour les Nicaraguayens, qui espérèrent longtemps attirer les capitaux nord-américains dans leur pays, le souvenir de ces événements demeure douloureux. Il l'est encore davantage pour les véritables constructeurs du canal, les Antillais, venus de toute la Caraïbe, qui moururent par milliers sur le tracé du canal. Pour les Panaméens enfin, le canal est l'objet d'une immense fierté et ils refusent de le voir aujourd'hui menacé par le président Donald Trump. Dans cet essai passionnant d'histoire globale qui promène le lecteur dans les méandres de la construction de cet imaginaire transnational, Jean-Yves Mollier met en scène les mémoires du canal de Panama.