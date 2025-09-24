Conversation avec Boris Cyrulnik

Rescapé de la rafle du 10 janvier 1944, orphelin ballotté d'institutions en familles d'accueil qui deviendra finalement un médecin de renom, Boris Cyrulnik a lui-même fait l'expérience de cette "résilience" qui l'a fait connaître en tant que psychiatre. Il lui reste de cette jeunesse mouvementée un souci permanent du bien-être des enfants, auquel il dévouera une grande partie de ses recherches et de ses engagements. Dans cette conversation douce et profonde, cet homme qui se qualifie lui-même de "marginal" rend hommage aux parcours atypiques et aux individus singuliers qu'ils forgent.