Le grand livre des noix

Julie Schwob

On les accuse souvent à tort d'être trop grasses, allergènes ou de gâcher les gâteaux dans lesquels on les ajoute. Ce livre fait taire tous ces préjugés à la noix qui vous empêchent d'exploiter tout leur potentiel ! Derrière leur coquille se cache un monde d'une incroyable diversité : noix, noisettes, pistaches, noix de pécan, noix de macadamia, amandes, noix de cajou ou encore noix du Brésil... Souvent sous-estimées, elles regorgent de qualités nutritionnelles et de saveurs puissantes qui pourraient faire d'elles un de vos meilleurs alliés culinaires. Julie Schwob raconte leur passionnante histoire dans cet ouvrage à la fois didactique et pratique. On y trouve aussi bien des pages éclairantes sur les origines des noix et leurs caractéristiques botaniques que sur leur rôle dans notre alimentation, la manière de les conserver, et surtout de les cuisiner ! Elle est accompagnée du nutritionniste David Nouet, qui partage son expertise pour mieux comprendre les innombrables vertus de ces petits trésors à croquer. Avec plus de 70 recettes, des classiques (pâtes à tartiner, cookies, laits végétaux...) en passant par les voyageuses (pecan pie, streusel, baklava...) et les contemporaines (energy balls, granolas, pâte el mordjene...), vous trouverez forcément la pépite qui vous fera tomber amoureux des noix.

Chez Flammarion

Flammarion

Fruits

Paru le 01/10/2025

256 pages

Flammarion

35,00 €

9782080471963
