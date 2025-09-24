Inscription
Les plus grandes arnaques de l'Histoire

A préciser, Larousse

ActuaLitté
Votre colis ne rentre pas dans la boîte aux lettres ? Votre compte bancaire "a été temporairement suspendu" ? On vous informe que "votre facture EDF est impayée" ? PAS DE DOUTE : VOUS AVEZ CROISE LA ROUTE D'UNE DE CES ESCROQUERIES MODERNES, SANS ECLAT, SANS IMAGINATION. RIEN A VOIR AVEC CELLES D'HIER - AUDACIEUSES, SPECTACULAIRES ET PLEINES DE PANACHE ! Voici quarante des plus grandes arnaques de l'Histoire, et autant de façons de manipuler la réalité. Des imposteurs qui endossent l'identité d'un autre - Jeanne d'Arc, Anastasia, Louis XVII - ou s'en inventent une de toutes pièces, de riche héritière à lama tibétain. Des magiciens de la finance - Charles Ponzi et sa célèbre pyramide, Bernard Madoff et ses 65 milliards de dollars de mensonge... Des faussaires de génie : peintre de talent, faiseur de diamants, imitateur de grands crus... Des créatifs sans limite qui vont jusqu'à vendre la tour Eiffel, coloniser un royaume imaginaire, peindre de faux Vermeer, ou écrire les journaux intimes d'Hitler... Et vous croiserez aussi ceux sans qui rien de tout cela ne fonctionnerait : leurs victimes. Qui sont ces maîtres du bluff ? Pourquoi cède-t-on à leurs promesses ? Que disent-ils de nous, de nos failles, de notre époque ? Charlotte CHAULIN (@cpasdeshistoires) est autrice et journaliste spécialisée en histoire. Elle collabore avec plusieurs médias (GEOhistoire, Histoire junior...) et écrit des récits de Stéphane Bern pour l'émission Historiquement Vôtre diffusée sur Europe1.

Par A préciser, Larousse
Chez Larousse

|

Auteur

A préciser, Larousse

Editeur

Larousse

Genre

Généralités

Les plus grandes arnaques de l'Histoire

A préciser, Larousse

Paru le 24/09/2025

240 pages

Larousse

25,00 €

ActuaLitté
9782036083622
