#Essais

Un rien peut tout changer !

James Clear, Emmanuelle Hautbois, Danielle Lafarge

ActuaLitté
Vous peinez à adopter de nouvelles habitudes ? Ce n'est pas une question de volonté, mais de méthode ! James Clear, expert mondial en prise de décision, vous révèle une approche révolutionnaire pour transformer de micro-actions en grands résultats. Quels que soient vos objectifs, ce livre vous apporte les clés pour vous améliorer progressivement. Grâce à de petits changements quotidiens, découvrez comment ancrer des routines efficaces et déclencher un effet boule de neige positif dans votre vie. Simple, puissant et ultra-pratique, ce livre est l'outil parfait pour passer à l'action dès aujourd'hui ! Créez de bonnes habitudes, abandonnez les mauvaises !

Par James Clear, Emmanuelle Hautbois, Danielle Lafarge
Chez Larousse

|

Auteur

James Clear, Emmanuelle Hautbois, Danielle Lafarge

Editeur

Larousse

Genre

Réussite personnelle

Un rien peut tout changer !

James Clear trad. Emmanuelle Hautbois, Danielle Lafarge

Paru le 24/09/2025

335 pages

Larousse

24,99 €

ActuaLitté
9782036082458
