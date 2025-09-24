Un rien peut tout changer !

Vous peinez à adopter de nouvelles habitudes ? Ce n'est pas une question de volonté, mais de méthode ! James Clear, expert mondial en prise de décision, vous révèle une approche révolutionnaire pour transformer de micro-actions en grands résultats. Quels que soient vos objectifs, ce livre vous apporte les clés pour vous améliorer progressivement. Grâce à de petits changements quotidiens, découvrez comment ancrer des routines efficaces et déclencher un effet boule de neige positif dans votre vie. Simple, puissant et ultra-pratique, ce livre est l'outil parfait pour passer à l'action dès aujourd'hui ! Créez de bonnes habitudes, abandonnez les mauvaises !