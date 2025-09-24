Inscription
#Essais

Mon rituel bien-être

A préciser, Marie-Noëlle Pichard

DECOUVREZ DANS CE COFFRET : - Un livre de 20 idées de soins apaisants pour le corps... et pour l'esprit ! Automassages, recettes de bains "sérénité" , "douce nuit" , "nirvana" aux huiles essentielles, méditations... Détente et relaxation seront au rendez-vous. - Une bougie d'ambiance cuivre et or sous une cloche en verre ! Son doux parfum de coton sera idéal pour créer vos rituels bien-être et vivre les plus belles des soirées zen.

Par A préciser, Marie-Noëlle Pichard
Chez Larousse

|

Auteur

A préciser, Marie-Noëlle Pichard

Editeur

Larousse

Genre

Relaxation

Mon rituel bien-être

A préciser, Marie-Noëlle Pichard

Paru le 24/09/2025

44 pages

Larousse

17,99 €

9782036074934
