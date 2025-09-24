Inscription
Mes chatons chaussettes 100% douceur

A préciser, Larousse

ActuaLitté
Découvrez dans ce coffret : - Trois paires de chaussettes d'intérieur carrément craquantes pour tous vos moments cocooning ! Chaudes et ultra-douces, elles se déclinent en trois jolis coloris. Télétravail, flemme du dimanche matin, soirées canap-série... et si ces charmants chatons devenaient vos meilleurs amis de l'hiver ? - Un livret de 48 pages pour chasser le froid et bichonner vos pieds : de délicieuses infusions maison, les bons gestes d'automassage pour des pieds relaxés, des recettes naturelles de crème, gommage, bain aux plantes... parce que vos pieds le valent bien ! Rejoignez la grande famille des chatons et hibernez stylé ! Vos chaussettes : - Bien montantes - Toutes douces - Pointure du 36 au 41 - Lavage 30 °C, séchage à l'air libre

A préciser, Larousse

Editeur

Larousse

Genre

Relaxation

Mes chatons chaussettes 100% douceur

Paru le 24/09/2025

48 pages

Larousse

19,99 €

9782036074910
