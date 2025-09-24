Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Bande dessinée jeunesse

Premier bal

Corsac Tess, Maya, Tess Corsac

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une grande fête s'organise au château de Chantilly pour l'inauguration du manège d'hiver. Monsieur le Duc a prévu un bal d'un genre unique, où les danses se mêleront aux démonstrations équestres. Le jour du bal, Joséphine apprend une terrible nouvelle : le sinistre chevalier de la Marck complote contre le jeune Louis-Joseph, en vue de ridiculiser sa prestation ! La fête a déjà commencé ! Vite ! Il faut que Joséphine se rende à ce bal, par n'importe quel moyen, et qu'elle prévienne le jeune prince... La reconnaîtra-t-il ?

Par Corsac Tess, Maya, Tess Corsac
Chez Larousse

|

Auteur

Corsac Tess, Maya, Tess Corsac

Editeur

Larousse

Genre

Equitation

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Premier bal par Corsac Tess, Maya, Tess Corsac

Commenter ce livre

 

Premier bal

Corsac Tess, Maya, Tess Corsac

Paru le 08/10/2025

128 pages

Larousse

10,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036071902
9782036071902
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.