Premier bal

Une grande fête s'organise au château de Chantilly pour l'inauguration du manège d'hiver. Monsieur le Duc a prévu un bal d'un genre unique, où les danses se mêleront aux démonstrations équestres. Le jour du bal, Joséphine apprend une terrible nouvelle : le sinistre chevalier de la Marck complote contre le jeune Louis-Joseph, en vue de ridiculiser sa prestation ! La fête a déjà commencé ! Vite ! Il faut que Joséphine se rende à ce bal, par n'importe quel moyen, et qu'elle prévienne le jeune prince... La reconnaîtra-t-il ?