#Essais

Les baguettes divinatoires spécial Tarot

A préciser, Le lotus et l'éléphant, Nicolas Galkowski

ActuaLitté
Ce coffret réinvente la divination en alliant l'énergie du Tarot de Marseille à la magie des baguettes. 78 BAGUETTES, 78 ARCANES, UNE GUIDANCE IMMEDIATE. Chaque baguette porte un message inspiré d'un arcane majeur ou mineur : un tirage simple, instinctif et puissant pour éclairer une question ou nourrir votre chemin spirituel. Accessible à tous, sans besoin de connaître le tarot, ce rituel ludique ouvre la voie à une intuition libre et profonde. SECOUEZ. TIREZ. LISEZ.

Par A préciser, Le lotus et l'éléphant, Nicolas Galkowski
Chez Hachette

|

Auteur

A préciser, Le lotus et l'éléphant, Nicolas Galkowski

Editeur

Hachette

Genre

Arts divinatoires

Les baguettes divinatoires spécial Tarot

A préciser, Le lotus et l'éléphant, Nicolas Galkowski

Paru le 24/09/2025

78 pages

Hachette

14,95 €

ActuaLitté
9782017342250
