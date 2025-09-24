Les baguettes divinatoires spécial Tarot

Ce coffret réinvente la divination en alliant l'énergie du Tarot de Marseille à la magie des baguettes. 78 BAGUETTES, 78 ARCANES, UNE GUIDANCE IMMEDIATE. Chaque baguette porte un message inspiré d'un arcane majeur ou mineur : un tirage simple, instinctif et puissant pour éclairer une question ou nourrir votre chemin spirituel. Accessible à tous, sans besoin de connaître le tarot, ce rituel ludique ouvre la voie à une intuition libre et profonde. SECOUEZ. TIREZ. LISEZ.