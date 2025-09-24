Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! L'Inde des villes-temples aux mille divinités, l'Inde de l'architecture coloniale, l'Inde luxuriante et aquatique, l'Inde des épices, des plages et de Bollywood... Une Inde au calme millénaire et aux villes trépidantes : voici une Inde sublime. Dans Le Routard Inde du Sud, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la région à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - Des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - Des activités (parcourir une Inde verte et aquatique au grès d'une excursion sur les backwaters ou goûter les délicieux thalis, même dans les restos les plus modestes), des visites (flâner dans les ruelles historiques de Fort Cochin ou se perdre dans l'un des plus vastes complexes religieux de la planète à Trichy), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - Près de 30 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - Et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir l'Inde du Sud hors des sentiers battus... Merci à tous les routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.