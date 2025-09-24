Inscription
Italie, itinéraires dans les pas des grands artistes

A préciser, Xxx

ActuaLitté
Dédié aux amoureux de l'Italie, ce très beau livre propose 20 itinéraires originaux en Italie, sur les traces des grands artistes italiens. Vous découvrirez ainsi les chefs d'oeuvre et les trésors cachés des plus belles villes : Padoue, Assise, Florence, Arezzo, Urbino, Rome, Venise, Naples, Bergame, Milan... Suivez les pas de Giotto à Padoue, où il commence à être connu par ses fresques dans la chapelle des riches Scrovegni ; à Assise - qui a peu changé depuis le XIVe s. -, où il participe à la décoration de la basilique Saint-François ; à Florence, où il vit la plupart du temps entouré de sa famille et de son atelier. Découvrez Véronèse, depuis sa naissance à Vérone jusqu'à son établissement à Venise, où il a vécu trente années prolifiques, en passant par Vicence, où il rencontre Palladio dans les années 1570. Les artistes femmes n'ont pas été oubliées, au premier rang desquelles Artemisia Gentileschi : fille d'un père peintre et dans la mouvance de Caravage, elle travaille pour les Médicis à Florence et s'installera à Naples après un passage par Rome vers 1625. Un chapitre est consacré à l'effervescence artistique féminine de Bologne, avec notamment Lavinia Fontana, fille de peintre elle aussi et dont l'atelier regorgeait de commandes prestigieuses à la fin du XVIe s. ; ou au siècle suivant Elisabetta Sirani, dont la courte vie (vingt-sept ans) ne l'a pas empêchée d'être la plus renommée de sa génération. Un livre d'une richesse extraordinaire, pour explorer autrement l'Italie. L'auteur, Nick Trend, est historien de l'art et rédacteur en chef de la rubrique " Culture " du Daily Telegraph. Il a publié des guides sur les plus grands musées et collections d'art du monde entier et a été conservateur de la National Gallery de Londres.

A préciser, Xxx
Chez Hachette

|

Auteur

A préciser, Xxx

Editeur

Hachette

Genre

Guides pratiques

Italie, itinéraires dans les pas des grands artistes

A préciser, Xxx

Paru le 08/10/2025

352 pages

Hachette

60,00 €

9782017318521
