Un grand week-end à New York

Vivez un séjour inoubliable à New York grâce à ce guide de format poche ultra complet ! Découvrez les incontournables de la destination comme les lieux plus confidentiels, les quartiers authentiques et les adresses tendance... - Des expériences uniques et des activités originales : assister à un match de base-ball, faire un footing à Central Park, voir un show à Broadway, traverser l'East River en téléphérique, vibrer lors d'un gospel à Harlem... - Les meilleures adresses soigneusement sélectionnées par nos auteurs : nos adresses gourmandes favorites, le top de la mode, les plus beaux rooftops, les meilleurs burgers... - Des quartiers à parcourir en prenant son temps, en mixant les visites culturelles, les jolies boutiques, les pauses dans un resto cosy ou en terrasse. - Un carnet pratique avec toutes les infos utiles. - Un plan par quartier et un plan détachable avec toutes les adresses localisées.