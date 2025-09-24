Inscription
Un grand week-end à New York

Collectif, Hachette tourisme

Vivez un séjour inoubliable à New York grâce à ce guide de format poche ultra complet ! Découvrez les incontournables de la destination comme les lieux plus confidentiels, les quartiers authentiques et les adresses tendance... - Des expériences uniques et des activités originales : assister à un match de base-ball, faire un footing à Central Park, voir un show à Broadway, traverser l'East River en téléphérique, vibrer lors d'un gospel à Harlem... - Les meilleures adresses soigneusement sélectionnées par nos auteurs : nos adresses gourmandes favorites, le top de la mode, les plus beaux rooftops, les meilleurs burgers... - Des quartiers à parcourir en prenant son temps, en mixant les visites culturelles, les jolies boutiques, les pauses dans un resto cosy ou en terrasse. - Un carnet pratique avec toutes les infos utiles. - Un plan par quartier et un plan détachable avec toutes les adresses localisées.

Un grand week-end à New York

Collectif, Hachette tourisme

Paru le 08/10/2025

224 pages

Hachette

10,95 €

9782017263500
