#Imaginaire

Le fléau du loup; Forgés par les flammes; Esclaves des ténèbres

Guy Haley, Nick Kyme, John French

ActuaLitté
Après un conflit interminable et exténuant, les traîtres s'approchent dangereusement du Segmentum Solar. Le moment est venu pour les Fils de l'Empereur d'honorer leurs serments et de défendre l'Imperium de l'Humanité contre l'Architraître Horus et son armée de félons. Le Primarque Vulkan, hanté par un sentiment de destinée inachevée, rassemble la Légion des Salamanders et doit choisir entre rejoindre une guerre de vengeance ou suivre son propre, et incompris, chemin pour le monde Trône. Pendant ce temps, Leman Russ et ses Space Wolves partent avec leur flotte pour honorer leur voeu et stopper le Maître de Guerre avant qu'il n'arrive sur Terra. Mais tous leurs efforts seront-ils suffisants pour s'opposer à un Horus totalement changé, imprégné d'un pouvoir diabolique si grand que nul homme ne semble être en mesure de l'arrêter ? Avec Le Fléau du Loup (Roman) par Guy Haley, Forgés par les Flammes (Recueil de Nouvelles) par Nick Kyme et Esclaves des Ténèbres (Roman) par John French.

Par Guy Haley, Nick Kyme, John French
Chez Games Workshop

|

Auteur

Guy Haley, Nick Kyme, John French

Editeur

Games Workshop

Genre

Science-fiction

Commenter ce livre

 

ActuaLitté
9781836092544
