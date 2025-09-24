Inscription
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Django Celebration #01

Stochelo Rosenberg, Rocky Gresset, Brunard William

ActuaLitté
Né d'une initiative du contrebassiste William Brunard, qui en assure la direction artistique, le projet "Django Celebration" propose de célébrer l'héritage de Django Reinhardt à travers une série de rencontres intergénérationnelles entre une figure reconnue de cette musique et une figure montante ou une figure de la nouvelle génération. Pour ce faire, Label Ouest et le Sunset-Sunside, célèbre club de jazz parisien, s'associent, en invitant "la crème de la crème" de la guitare manouche, toutes générations confondues. Les deux solistes qui inaugurent cette collection qui nous devrait nous mener jusqu'en 2028 (75e anniversaire de la disparition de Django) font l'unanimité parmi les aficionados de cette musique et au-delà. Stochelo Rosenberg fait partie depuis plusieurs décennies des deux ou trois personnalités majeures de la guitare manouche au plan international. Quant à Rocky Gresset, sa collaboration régulière avec Thomas Dutronc, sur scène et en studio, lui confère une très solide expérience, tout comme ses rencontres avec quelques pointures du jazz hexagonal (Louis Winsberg, Eric Legnini...). Les deux musiciens possèdent au plus haut point une qualité commune qui les réunit pour le meilleur : l'élégance. Elégance du jeu, du phrasé, de la sensibilité et de l'émotion, qui font l'objet, chez l'un comme l'autre, d'un suprême raffinement dans l'expression. Cette combinaison donne à leur musique un relief et un caractère tout à fait spécifique, quel que soit le répertoire abordé, standards, incontournables de Django ou compositions personnelles.

Par Stochelo Rosenberg, Rocky Gresset, Brunard William
Chez XXXX

|

Auteur

Stochelo Rosenberg, Rocky Gresset, Brunard William

Editeur

XXXX

Genre

Musique

Django Celebration #01

Stochelo Rosenberg, Rocky Gresset, Brunard William

Paru le 24/09/2025

XXXX

18,90 €

ActuaLitté
© Notice établie par ORB
