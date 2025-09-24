Inscription
Nouvelle histoire de France

Eric Anceau, Eric (dir.) Anceau

Parce qu'il n'y avait pas eu de nouvelle histoire de France, intégralement revue et renouvelée depuis presque dix ans, ce livre était nécessaire. Pour la revisiter, à la lumière des plus récentes découvertes, Eric Anceau a réuni autour de lui 100 des meilleurs spécialistes de l'Histoire de France, français et étrangers, principalement des historiens, mais aussi des historiens de l'art, des juristes, des sociologues, des économistes, des géographes, des philosophes et des écrivains. Grâce à eux, des spécialistes de l'Antiquité François Lefèvre et Dominique Garcia aux grands analystes du Temps présent Marcel Gauchet et Jean-François Sirinelli, en passant par Bruno Dumézil, Yves-Marie Bercé, Thierry Lentz, Natalie Petiteau, Xavier Mauduit, Jacqueline Lalouette, Olivier Wieviorka, Laurent Joly, Gérard Noiriel et beaucoup d'autres, ce ne sont pas moins de 104 entrées et 360 focus dans tous les domaines qui sont ici abordés : des Capétiens, des Lumières et de la Deuxième Guerre mondiale à l'histoire des femmes, du genre ou encore de l'environnement, de Vercingétorix aux Jeux Olympiques de 2024... Un événement éditorial.

Par Eric Anceau, Eric (dir.) Anceau
Chez Passés Composés

Eric Anceau, Eric (dir.) Anceau

Passés Composés

Ouvrages généraux

Ouvrages généraux

Nouvelle histoire de France

Eric Anceau, Eric (dir.) Anceau

Paru le 01/10/2025

Passés Composés

36,00 €

9791040406891
