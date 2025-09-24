Afro Samurai L'intégrale

On raconte que celui qui porte le bandeau marqué du chiffre 1 est le plus puissant guerrier du monde. Une seule personne a le droit de le défier : le détenteur du bandeau numéro 2. Il y a plusieurs années, le champion en titre a été sauvagement exécuté par un pistolero avide de pouvoir : Justice. En s'emparant du rang suprême, ce dernier prouve à tous qu'il est le plus fort. Mais il ignore qu'un témoin a assisté à son crime... Un enfant dont l'unique obsession deviendra la vengeance : Afro, fils de l'homme assassiné. Grandissant avec cette rage comme moteur, celui qui est maintenant connu sous le nom d' Afro Samurai porte le bandeau qui lui donne enfin le droit de défier son ennemi de toujours. Mais atteindre Justice ne sera pas une tâche aisée : entre les assassins lancés à ses trousses et les rivaux prêts à tout pour s'emparer de son rang, son chemin sera pavé de sang et de combats acharnés. Afro Samurai a fait ses débuts chez Panini en 2009. Depuis, la série est devenue un véritable phénomène dans l'univers de la culture pop, notamment grâce à son adaptation animée et à un jeu vidéo qui a repris son récit. A travers son trait nerveux et puissant, Takashi Okazaki parvient à tisser une quête de vengeance aussi brutale qu'envoûtante, tout en y ajoutant une touche de folie savoureuse. Cette année, nous avons le plaisir de rééditer ce classique sous forme d'une intégrale rassemblant les deux tomes de la série.