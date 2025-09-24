Inscription
#Comics

Cendres

Cullen Bunn, Jeremy Barlow, Luke Ross, Juan Frigeri

La trajectoire de Dark Maul est singulière dans la Galaxie. Passé d'élève de Palpatine (et premier Sith rencontré par les Jedi depuis des siècles)à chef d'un empire criminel, le Dathomirien a tout connu. Découvrez-le dans ce magnifique volume qui présente deux récits se déroulant aux deux extrémités de son parcours : avant La Menace Fantôme (lorsqu'il ronge son frein) et lorsqu'il devient le leader des Mandaloriens grâce au Sabre Noir. Après La Guerre des Etoiles en 2022 et La Trilogie de Thrawn en 2024, voici un nouveau volume "hors série" qui vient enrichir l'univers Star Wars chez Panini Comics. Cet ouvrage regroupe les deux récits canons dédiés à Dark Maul : Le Fils de Dathomir, publié en VO chez Dark Horse en 2014, et la série Soif de Sang, parue en 2017 chez Marvel.

Par Cullen Bunn, Jeremy Barlow, Luke Ross, Juan Frigeri
Chez Panini comics

|

Auteur

Cullen Bunn, Jeremy Barlow, Luke Ross, Juan Frigeri

Editeur

Panini comics

Genre

Comics divers

Cendres

Cullen Bunn, Jeremy Barlow, Luke Ross, Juan Frigeri

Paru le 08/10/2025

224 pages

Panini comics

39,95 €

Lire un extrait
9791039139113
