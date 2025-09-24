Inscription
#Imaginaire

La cour aux liens sanglants

Lisette Marshall, Lilas Hirschland, Kotikomori

ActuaLitté
Lorsque le plus redouté assassin fae de l'Empire surprend Emelin en train d'user de magie interdite, la jeune femme est persuadée que son heure a sonné. Mais au lieu de l'exécuter, il l'épargne... pour l'emmener contre son gré là où aucun mortel n'est jamais revenu vivant. La redoutable Cour Ecarlate. Un nid de trahisons où règne, depuis des décennies, la Mère des faes. Et le Faucheur Silencieux est son plus dévoué serviteur : un guerrier invincible, un tueur sans pitié, une légende au coeur de pierre. Pourtant, dans l'ombre, il suit un autre dessein - un jeu dangereux pour lequel il a besoin de la magie d'Emelin. En s'alliant à lui, elle pourrait libérer l'humanité tout entière. Mais peut-elle faire confiance à un fae dont les mains sont tachées de sang ? Pire encore, il lui suffit d'apercevoir l'éclat d'une faille derrière son masque pour se demander : saura-t-elle encore distinguer la vérité de l'illusion ?

Par Lisette Marshall, Lilas Hirschland, Kotikomori
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Lisette Marshall, Lilas Hirschland, Kotikomori

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

La cour aux liens sanglants

Lisette Marshall trad. Lilas Hirschland

Paru le 24/09/2025

466 pages

MXM Bookmark

29,99 €

ActuaLitté
9791038152267
© Notice établie par ORB
