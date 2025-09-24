Inscription
Les cendres de la magie

Virginie Decamps

ActuaLitté
1658. Royaume de France. Après cinq années cachée dans un petit château bordelais, Eve, ancienne duchesse d'Aquitaine, refait surface pour entamer sa vengeance. Déclarée morte à la suite de l'exécution de son époux, Eve s'est forgée une nouvelle vie, à l'ombre d'un second mariage qui lui permet de garder l'anonymat. Mais, alors que la France sombre dans l'obscurantisme et que les pouvoirs des Grands Nobles se tarissent, la jeune femme est décidée à poursuivre sa revanche, quitte à se mesurer au roi lui-même et à son terrible covenant. Elle les fera souffrir, pour que leurs malheurs soient des échos de sa propre douleur. Seule, malgré son entourage, Eve sera-t-elle capable de faire payer les responsables de sa déchéance ?

Par Virginie Decamps
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Virginie Decamps

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Fantasy

Les cendres de la magie

Virginie Decamps

Paru le 15/10/2025

MXM Bookmark

21,99 €

