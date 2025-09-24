La Cour aux liens sanglants

Lorsque le plus redouté assassin fae de l'Empire surprend Emelin en train d'user de magie interdite, la jeune femme est persuadée que son heure a sonné. Mais au lieu de l'exécuter, il l'épargne... pour l'emmener contre son gré là où aucun mortel n'est jamais revenu vivant. La redoutable Cour Ecarlate. Un nid de trahisons où règne, depuis des décennies, la Mère des faes. Et le Faucheur Silencieux est son plus dévoué serviteur : un guerrier invincible, un tueur sans pitié, une légende au coeur de pierre. Pourtant, dans l'ombre, il suit un autre dessein - un jeu dangereux pour lequel il a besoin de la magie d'Emelin. En s'alliant à lui, elle pourrait libérer l'humanité tout entière. Mais peut-elle faire confiance à un fae dont les mains sont tachées de sang ? Pire encore, il lui suffit d'apercevoir l'éclat d'une faille derrière son masque pour se demander : saura-t-elle encore distinguer la vérité de l'illusion ?